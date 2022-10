Weckruf für Linke

RLK 2023: Aus dem Programm

In bewährter Form wird das RLK-Programm in zwei großen Blöcken dargeboten: dem Vortragsteil mit sechs Beiträgen internationaler Referentinnen und Referenten sowie der Podiumsdiskussion, die sich am Abend ab 18.30 Uhr traditionell politischen Problemen und Aufgaben der Linken in der Bundesrepublik widmet. Neben Nikolai Platoschkin (Moskau) und Wen Tiejun (Beijing) sind Vorträge geplant, die sich mit der westlichen Kriegspolitik und ihren Folgen befassen. Die Historikerin und Buchautorin Anne Morelli untersucht am Beispiel der NATO-Kriegspropaganda einen wesentlichen Aspekt der geistigen Mobilmachung in westlichen Staaten. Aminata D. Traoré, Exministerin aus Mali, spricht über die Folgen von deren Kriegspolitik für arme Länder. Deglobalisierung und der Zwang zum Krieg sind Thema des in Kalifornien lehrenden Ökonomen Jack Rasmus. Sozialismus als konkrete Alternative zum niedergehenden Imperialismus soll am Beispiel Kubas dargestellt werden. Hierzu ist die Kinderärztin und Politikerin Aleida Guevara aus Havanna eingeladen.

Die Podiumsdiskussion steht unter dem Motto »Kämpfen in der Krise. Der Krieg und die soziale Frage«. Moderiert von jW-Chefredakteur Stefan Huth kommen in der Runde Christin Bernhold (Basisaktivistin aus Hamburg), die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen, Melina Deymann (Redakteurin der Wochenzeitung UZ) sowie eine Gewerkschaftsvertreterin zu Wort.

Die Lage der politischen Gefangenen wird wie in der Vergangenheit am Beispiel Mumia Abu-Jamals Thema sein. Der seit 1982 in den USA inhaftierte, jahrzehntelang von der Todesstrafe bedrohte afroamerikanische Bürgerrechtler und Journalist ist ständiger Gast der RLK und dort meist mit einem aufgezeichneten Redebeitrag vertreten. Zudem werden zahlreiche Kulturbeiträge geboten, darunter eine Ausstellung mit prämierten Bildern des jW-Fotowettbewerbs.(jW) Weitere Infos zur Konferenz: www. jungewelt.de/rlk