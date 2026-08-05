Korea: Jubel für neue US-Botschafterin

Seoul. Anhänger rechter Gruppen sowie extrem rechte Youtuber haben sich am Freitag in der Hauptstadt der Republik Korea nahe der dortigen US-Botschaft versammelt, um die neue Vertreterin Washingtons, Michelle Steel, bei ihrem Amtsantritt zu begrüßen. Wie die Tageszeitung Kyunghyang Shinmun online berichtete, erklärten Teilnehmer gegenüber Journalisten, dass Steel »sich der Probleme des Kommunismus genau bewusst« sei und sich »als Mitglied des US-Repräsentantenhauses an vorderster Front für die Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea und die Eindämmung Chinas eingesetzt« habe. Steel hatte sich dem Bericht zufolge 2021 gegen die von der Regierung Moon vorangetriebene Erklärung zum Kriegsende zwischen den beiden koreanischen Staaten ausgesprochen. Neben Fahnen mit Fotos von Präsident Donald Trump und der Botschafterin seien auch welche zum Gedenken an den 2025 erschossenen Charlie Kirk geschwenkt worden. (jW)