UK: Partei erhielt mehr Kryptospenden

London. Die britische Neonazipartei »Homeland Party« hat offenbar deutlich mehr Spenden über Kryptowährungen eingenommen, als bislang bekannt war. Wie das Onlinemagazin Byline Times mit Sitz in London am Freitag berichtete, belaufe sich die eingenommene Summe nicht auf 27 britische Pfund Sterling, sondern auf insgesamt 1.242 Pfund Sterling. Die beiden höchsten Spenden lagen demnach nur knapp unter dem staatlich festgelegten Schwellenwert von 500 Pfund, ab dem Überprüfungen der Spenderzulässigkeit ausgelöst würden. Dies hätten Recherchen des Magazins in archivierten Webseiten der Partei ergeben. Konten für Kryptowährungen, Wallets genannt, dokumentieren systembedingt sämtliche Ein- und Ausgänge. Diese sind einsehbar, sofern die jeweilige Kontonummer bekannt ist. Byline Times zufolge hatte die Partei seit dem Juli 2024 mehr als nur ein Wallet genutzt. (jW)