Sachsen: »Hochland Jugend« eingestuft

Dresden. Der sächsische Inlandsgeheimdienst hat die Gruppierung »Hochland Jugend« als »erwiesen rechtsextremistische« Bestrebung eingestuft. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen ordnete die Organisation demnach im Juli dieser Szene zu, wie die Behörde am Dienstag auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Gruppe bestehe aus Jugendlichen und Heranwachsenden, deren Zahl »im unteren zweistelligen Bereich« liege. Sie ziele vor allem auf die Vernetzung extrem rechts eingestellter Jugendlicher in der Region des Schönfelder Hochlands in Dresden ab. Erstmals öffentlich in Erscheinung getreten sei die »Hochland Jugend« am 10. August 2025 bei einem Aufmarsch gegen eine Christopher-Street-Day-Veranstaltung in Bautzen. (dpa/jW)