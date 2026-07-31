Nachschlag: Houston hört ein Hu
→ Apollo 13. Fr., 1.50 Uhr, Sky Cinema
Im Weltall hört dich niemand schreien, nur in Houston. 19 der knapp 800 Raumfahrer sind bislang in der Geschichte der Raumfahrt bei Flügen ins All gestorben. Etwa zwei Prozent, es gibt wohl kaum Berufe, in denen Sterben so leicht geht. »Apollo 13« widmet sich einer markanten Episode in der längeren Geschichte von Unfällen im Weltraum. Man schreibt das Jahr 1970. Der große Hype seit Armstrong und Aldrin, den Apollo-11-Piloten, ist vorbei, und auch dies bezeichnend, dass selbst bei diesen ersten der ersten Moonwalker den dritten Mann, der im Orbit bleiben musste, schon keiner mehr kennt. Erst als die 13 schiefgeht, ist das Medieninteresse da, schalten die TV-Sender, die eben noch abgeschaltet hatten, sich wieder zu. Bei nichts schaut der Mensch dem Menschen lieber zu als beim Sterben. Vielleicht noch beim Sex, aber da wiederum ist man in den USA ganz prüde. Wie immer: Lovell, Haise und Swigert finden Wege und überleben. »Apollo 13« überzeugt durch sein Interesse am Wie der Rettung. Passenderweise heißt der Regisseur des Films denn auch Howard. (fb)
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!