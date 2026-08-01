Barrierearmes Wohnen: Mittel ausgeschöpft

Berlin. Wer seine Wohnung barrierearm umbauen will, erhält dafür in diesem Jahr keine Förderung vom Bund mehr aus dem Programm »Barrierereduzierung – Investitionszuschuss«. Die Mittel des Programms seien seit dem 30. Juli ausgeschöpft, teilte das Bundesbauministerium am Freitag mit. Für dieses Jahr standen 50 Millionen Euro zur Verfügung. Seit Anfang April wurden laut Ministerium Zusagen für rund 26.800 Wohnungen erteilt. Im Schnitt sei jede Wohnung mit rund 1.720 Euro gefördert worden. (AFP/jW)