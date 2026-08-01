Erneut mehr als drei Millionen Erwerbslose

Nürnberg. Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um 71.000 gestiegen und hat mit 3,007 Millionen Menschen die Dreimillionenmarke überschritten. Damit liegt die Zahl um 28.000 höher als im Juli 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit. Die sogenannte Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 6,4 Prozent. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt schwach. Im Juli waren 653.000 freie Arbeitsstellen bei der Bundesagentur gemeldet. Das sind zwar 25.000 mehr als noch vor einem Jahr, das Angebot bleibt aber insgesamt eher zurückhaltend. Zudem seien nur 437.000 Lehrstellen ‌gemeldet worden, 35.000 weniger als im Juli 2025. (dpa/jW)