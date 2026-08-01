Weniger Abschiebungen im ersten Halbjahr

Berlin. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres sind weniger Migranten abgeschoben worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Bundesinnenministerium bezifferte die Zahl der Abschiebungen von Jahresbeginn bis Ende Juni auf insgesamt 9.663; im ersten Halbjahr 2025 waren es noch 11.807 gewesen. Das Ministerium nannte die Zahlen in der Antwort auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm, die AFP am Freitag vorlag. 2025 wurde laut Innenministerium ein Höchststand von knapp 22.800 Abschiebungen verzeichnet. (AFP/jW)