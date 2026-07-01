Zum Inhalt der Seite

EU: Milliardenprojekt für KI-»Gigafactorys«

Brüssel. Die EU will im Bereich KI von den US-Großkonzernen unabhängiger werden und dafür viel Geld in die Hand nehmen. Am Donnerstag wurde das Bieterverfahren für den Aufbau von sieben sogenannten KI-»Gigafactorys« eröffnet, wobei eine Anschubfinanzierung von zehn Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln vorgesehen ist. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 31.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen