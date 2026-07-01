EU: Milliardenprojekt für KI-»Gigafactorys«

Brüssel. Die EU will im Bereich KI von den US-Großkonzernen unabhängiger werden und dafür viel Geld in die Hand nehmen. Am Donnerstag wurde das Bieterverfahren für den Aufbau von sieben sogenannten KI-»Gigafactorys« eröffnet, wobei eine Anschubfinanzierung von zehn Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln vorgesehen ist. (dpa/jW)