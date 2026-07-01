Adidas: Aktie trotz Umsatzplus im Keller

Herzogenaurach. Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal seinen Umsatz deutlich gesteigert, doch die Kosten für die Werbekampagne zur Fußballweltmeisterschaft der Männer schmälerten den Gewinn. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 Prozent zu und erreichte 6,74 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Herzogenaurach am Donnerstag mitteilte. Davon blieben allerdings nur 398 Millionen Euro als Nettogewinn übrig. Für Marketing gab Adidas fast eine Milliarde Euro aus – 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr hob Adidas seine Umsatzprognose auf ein Wachstum zwischen neun und zehn Prozent an. An den Börsen brach die Aktie dennoch zunächst deutlich ein und rangierte bei teils 17,9 Prozent im Minus. (AFP/jW)