Tankrabatt-Aus: Inflation bei 2,8 Prozent

Berlin. Der Iran-Krieg und das Ende des Tankrabatts haben die Inflation in der BRD nach oben getrieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juli um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,3 Prozent im Juni, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag zu ‌seiner ersten Schätzung mitteilte. Energie verteuerte sich insgesamt um 8,3 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 3,4 Prozent im Juni. Lebensmittel kosteten durchschnittlich erneut 0,4 Prozent mehr. Von Reuters befragte Ökonomen machten vor allem das Auslaufen des Tankrabatts in Kombination mit wieder aufflammenden Kämpfen am Persischen Golf als Ursache aus; die Tankstellenpreise seien in der Folge um zehn Prozent gestiegen. (Reuters/jW)