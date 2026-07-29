Mercedes: Gewinn trotz schwacher Pkw-Sparte

Stuttgart. Mercedes-Benz hat seit langem wieder einen Zuwachs beim Konzerngewinn verzeichnet, doch das schwache China-Geschäft zieht die Pkw-Sparte nach unten, berichtete dpa am Dienstag. Der Gewinn von Mercedes stieg im 2. Quartal dieses Jahres um 13,5 Prozent. Von April bis Juni kletterte das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 957 Millionen Euro auf rund 1,09 Milliarden Euro, wie der Stuttgarter Autobauer gleichentags mitteilte. Dabei verkaufte Mercedes aber nur rund 512.000 Pkw und Vans, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Bei den Pkw ging der Absatz in China um 30 Prozent zurück. (dpa/jW)