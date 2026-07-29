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Berlin: Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft

Berlin. Unbekannte haben in Berlin einen Brandsatz auf eine Flüchtlingsunterkunft geworfen. Ein Bewohner der Einrichtung im Stadtteil Hellersdorf bemerkte am späten Montag abend Flammen an der Hausfassade, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Sicherheitsdienst löschte das Feuer und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen war ein brennender Gegenstand gegen das Haus geworfen worden. Das Feuer griff aber nicht auf die Gebäudesubstanz oder andere Gegenstände über. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 29.07.2026, Seite 4, Inland
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