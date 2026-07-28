Nvidia prüft Milliarden-Bürgschaft für Open AI
Santa Clara. Das US-Unternehmen Nvidia verhandelt einem Medienbericht zufolge über eine Bürgschaft von rund 250 Milliarden US-Dollar für Open AI. Die Garantien sollen dem Chat-GPT-Entwickler helfen, ein Rechenzentrum mit einer Leistung von zehn Gigawatt zu mieten, berichtete das »Wall Street Journal« am Sonntag unter Berufung auf Insider. Die Anlage im Süden des US-Bundesstaates Ohio werde von der Energietochter von Soft Bank errichtet und soll einen Gesamtwert von 500 Milliarden US-Dollar haben. (Reuters/jW)
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