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China: Industrieprofite wachsen

Beijing. Die Gewinne chinesischer Industriebetriebe sind in der ersten Jahreshälfte weiterhin gewachsen. Im Jahresvergleich stiegen sie um 18,7 Prozent, wie die Nationale Statistikbehörde am Montag mitteilte. Im Juni war allerdings ein langsameres Wachstum von 15,1 Prozent gegenüber 21,1 Prozent im Mai zu beobachten. Im Automobilsektor fielen die Gewinne in der ersten Jahreshälfte um 19,5 Prozent. Beijing bemüht sich nach wie vor um eine Steigerung des Inlandskonsums, während eine starke Exportwirtschaft zur Profitabilität des Industriesektors beiträgt. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 28.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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