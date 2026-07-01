Neonazi Liebich in Männergefängnis verlegt

Chemnitz/Zeithain. Obwohl Neonazi Marla Svenja Liebich den Geschlechtseintrag auf weiblich geändert hat, soll Liebich eine Haftstrafe in einem Gefängnis für Männer verbüßen. Das habe die Anstaltsleitung im Frauengefängnis in Chemnitz entschieden, teilte das sächsische Justizministerium der dpa am vergangenen Donnerstag mit. Nach der Auslieferung von Tschechien tags zuvor war Liebich zunächst in das Frauengefängnis gebracht worden. Noch am selben Tag sei Liebich in die Justizvollzugsanstalt Zeithain im Landkreis Meißen verlegt worden. Die Entscheidung der Anstaltsleitung wurde demnach unter anderem nach einem Gespräch mit Liebich und einer Untersuchung getroffen. In der Abwägung maßgeblicher Aspekte sei es auch um die Sicherheit der Frauen im Justizvollzug in Chemnitz gegangen, hieß es. (dpa/jW)