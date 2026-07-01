NRW-AfD: Bundesspitze setzt Kommission ein

Berlin. Die AfD-Bundesspitze verzichtet im Streit mit dem Chef der Partei in NRW, Martin Vincentz, zunächst auf drastische Schritte. Der Bundesvorstand beschloss nach dpa-Informationen vom Montag lediglich die Prüfung möglicher Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder des Landesverbands und die Einsetzung einer Untersuchungskommission. Hintergrund ist ein Machtkampf im Landesverband, der beim jüngsten Landesparteitag in Marl einen Höhepunkt erreicht hatte und sich zu einem Konflikt mit der Bundesspitze ausgeweitet hat. Im konkreten Fall geht es um die Aufstellung von Kandidaten der AfD für die Landtagswahl 2027. (dpa/jW)