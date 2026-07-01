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DGB plant Demos gegen Kürzung im Sozialbereich

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will nach der Sommerpause mit Demonstrationen in 15 deutschen Städten gegen Sozialkürzungen protestieren. DGB-Chefin Yasmin Fahimi warnte am Montag angesichts der Vorhaben der »schwarz-roten« Koalition vor einem »Abbau von Sozialstaat und Arbeitnehmerrechten«. Für den 26. September ruft der DGB zu Kundgebungen in Berlin, Bremen, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Magdeburg, Hamburg, Hannover, Kiel, Leipzig, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken und in Stuttgart auf. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 21.07.2026, Seite 4, Inland
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