Italo bestellt Schnellzüge bei Siemens

Berlin. Der Eintritt des italienischen Eisenbahnunternehmens Italo in den deutschen Fernverkehrsmarkt auf der Schiene wird konkreter: Der Konzern habe mit dem Zugbauer Siemens Mobility einen Vertrag in Höhe von drei Milliarden Euro für die Lieferung von 26 Hochgeschwindigkeitszügen unterzeichnet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Vereinbarung enthält demnach auch die Option auf 14 weitere Züge. Insgesamt investiere Italo für den Markteinstieg rund 3,6 Milliarden Euro. Das umfasse neben der Beschaffung und Wartung der Züge auch Ausgaben für die Einstellung und Ausbildung von rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Investitionen in Bahnhöfe und IT-Infrastruktur. Italo will ab 2028 eigenen Angaben zufolge auf zwei Strecken verkehren: München–Köln–Dortmund und München–Berlin–Hamburg. (dpa/jW)