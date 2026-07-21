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21.07.2026, 14:34:34
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Livestream: Pressekonferenz zum Ulm-5-Prozess
Eine parteiübergreifende Delegation aus sieben irischen Parlamentarier ist in Deutschland eingetroffen, um den Prozess gegen die »Ulm 5« zu beobachten. Anlass sind wachsende internationale Bedenken, dass das Verfahren den Anforderungen eines fairen Prozesses nicht gerecht werden könnte. Der Delegation gehören die irischen Abgeordneten Richard Boyd Barrett und Ruth Coppinger (People Before Profit–Solidarity), Mairéad Farrell (Sinn Féin), Barry Ward (Fine Gael), Duncan Smith (Labour), die Europaabgeordnete Lynn Boylan (Sinn Féin) sowie Senatorin Patricia Stephenson (Social Democrats) an. Alle haben sich wiederholt kritisch zu Israels Vorgehen im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland geäußert und ein Ende der Komplizenschaft der EU-Mitgliedstaaten gefordert. Am Mittwoch werden die Parlamentarier an der Verhandlung im Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim teilnehmen. Ihr Besuch erfolgt vor dem Hintergrund zunehmenden internationalen Drucks: Zahlreiche Europaabgeordnete haben den Fall bereits als politisch motiviert kritisiert und Zweifel daran geäußert, ob die Grundrechte der Angeklagten gewahrt werden. Während der Mittagspause des Prozesses wird die Delegation vor dem Gerichtsgebäude eine Pressekonferenz abhalten, um ihre Eindrücke und Einschätzungen zu teilen. Die Pressekonferenz wird live von junge Welt über unseren YouTube-Kanal übertragen und anschließend auch auf unserer Website verfügbar sein.
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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