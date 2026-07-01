»Kundgebung vor der Josef Meissner GmbH & Co. KG«. Von diesem Kölner »verborgenen Marktführer« hat die Öffentlichkeit bisher kaum Kenntnis genommen. Die Firma ist ein Anlagenbauunternehmen, das weltweit Munitionsfabriken errichtet. Ihre Ingenieure planen, konstruieren und errichten Produktionsanlagen zur Herstellung von Granaten, Raketen und Munition. Dienstag, 21.7., 14 Uhr. Ort: Bayen­thalgürtel 16–20, Köln. Veranstalter: DFG-VK Köln

»Nie wieder Jugendliche zum Militär!« Mahnwache gegen das am 1. Januar 2026 in Kraft gesetzte »Wehrdienst-Modernisierungsgesetz«, mit dem alle Heranwachsenden konfrontiert sind. Donnerstag, 23.7., 16 Uhr. Ort: Martinsplatz, Bonn. Veranstalter: Arbeitsgruppe des Friedensforums Bonn

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»Gaza«. Vorträge und Diskussion mit Vertretern verschiedener NGOs über die humanitäre Situation und über Möglichkeiten der medizinischen Hilfeleistung. Donnerstag, 23.7., 19 Uhr. Ort: Universität, Hauptgebäude, Hörsaal C, Universitätsstr., Köln. Veranstalter: IPPNW, Medico International, Re-Move Kids