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Bahnmitarbeiter stürzt aus fahrendem Zug

Karlsruhe. Am Freitag abend ist ein Bahnmitarbeiter nach einem gewalttätigen Angriff eines Fahrgastes aus einem fahrenden Regionalzug gestürzt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Unklar ist, warum sich während des Gerangels die Zugtür öffnete. Ein technischer Sachverständiger soll dies klären. Die stellvertretende EVG-Vorsitzende Cosima Ingenschay verurteilte die Freilassung des Tatverdächtigen. Es möge juristische Gründe geben, teilte sie mit. Für die Beschäftigten sei dies jedoch ein fatales Signal. GDL-Chef Mario Reiß verlangte im WDR gesetzliche Änderungen und mehr Handlungsmöglichkeiten für die Beschäftigten. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 20.07.2026, Seite 4, Inland
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