»Zehn Jahre Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum. Zehn Jahre offene Fragen«. Demonstration. Sieben Menschen starben bei diesem Terrorakt. Die Überlebenden und die Angehörigen fordern Aufklärung. Sonntag, 19.7., 14 Uhr. Ort: Gärtnerplatz, München. Veranstalter: Initiative der Angehörigen und Überlebenden

»¡A las Barricadas! Bürgerkrieg und Revolution in Spanien (1936–1939)«. Filmreihe. Sonntag, 19.7., 17 Uhr: »Barios Bajos«. 18.45 Uhr: »Land and Freedom« (OmU). 20.45 Uhr: »Der Lehrer, der uns das Meer versprach«. Ort und Veranstalter: Brotfrabrik. Caligariplatz 1, Berlin

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»Gaza heute – und morgen?« Vortrag von Prof. Abed Schokry, ehemals Universität in Gaza. Montag, 20.7., 19 Uhr. Ort: Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6, Nürnberg. Veranstalter: Nürnberger Evangelisches Forum für den Frieden

»Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg!« Vierte Gewerkschaftskonferenz für den Frieden. Teilnahme kostenlos. Anmeldung bei: ­ingar.solty@rosalux­.­org. Freitag, 24.7., 14 Uhr, bis Sonnabend, 25.7., 18 Uhr. Ort: Kolping-Akademie, Kolpingplatz 1, Würzburg. Veranstalter: RLS