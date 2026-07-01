Untreueverdacht bei CDU in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. Bei Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue zum Nachteil der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt darf die Staatsanwaltschaft Magdeburg Beweismittel auswerten, die sie bei einer Durchsuchung der Büros der Fraktion beschlagnahmte. Das entschied das Landgericht Magdeburg nach Angaben vom Freitag. Eine Beschwerde der CDU-Landtagsfraktion hatte damit keinen Erfolg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Beschuldigte. Es besteht der Verdacht, dass ab April 2020 womöglich unberechtigte Funktionszulagen an Fraktionsmitarbeiter ausgezahlt wurden. (AFP/jW)