Zwei Jahre Bewährung für NSU-Helferin

Dresden. Das Oberlandesgericht Dresden hat am Freitag die NSU-Unterstützerin Susann E. zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung der Richter gehörte sie zu den »engsten Vertrauten« des NSU. Zudem bestehe »kein Zweifel«, dass die Angeklagte angesichts der Vertrautheit mit dem Kerntrio des NSU-Netzwerks und insbesondere mit Beate Zschäpe gewusst habe, dass es sich »um eine terroristische Vereinigung« gehandelt habe. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass E. Zschäpe mehrfach ihre Identität geliehen hatte, als diese im sächsischen Zwickau im Untergrund lebte. Schuldig gesprochen wurde E. wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung in drei Fällen sowie in einem Fall in Tateinheit mit Beihilfe zur besonders schweren räuberischen Erpressung. (AFP/jW)