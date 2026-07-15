Nachschlag: Patriarch mit Bohrkopf
→ Der Tunnelkönig. Mo., 20.15 Uhr, SWR
Wo er auftritt, herrscht Zeitdruck. So auch auf den Pariser Baustellen für neue U-Bahnlinien, wo 27 Herrenknecht-Maschinen zum Einsatz kommen. Der »Tunnelkönig« Martin Herrenknecht erfand und vermarktete in den 1980ern eine Maschine, mit der die Arbeiter innerhalb einer Stahlröhre geschützt operieren. Das Modell stieß an seine Grenzen, aber ein Team aus Ingenieuren entwickelte den rotierenden Schneidebohrkopf. Die Firma wurde zum Global Player. Zum CDU-Filz hatte er beste Beziehungen. »Lothar Spät war ein Glücksfall für Baden-Württemberg«, sagt Herrenknecht über den früheren Ministerpräsidenten. Späth »schmiedete Wirtschaftskontakte« und wurde Aufsichtsratsmitglied beim »Tunnelkönig«. Mit den Grünen hatte er zunächst so seine Probleme. Der lukrative Auftrag »Stuttgart 21« drohte verhindert zu werden. Da drohte Herrenknecht einfach zurück: mit dem Abzug seiner Holding nach München. »Solche Unternehmertypen, das ist das Holz, aus dem der Wohlstand von Baden-Württemberg geschnitzt wird«, lobt ihn nun Exministerpräsident Winfried Kretschmann. (mb)
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!