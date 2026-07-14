Russischer Botschafter einbestellt

Berlin. Das Auswärtige Amt in Berlin hat den russischen Botschafter einbestellt. Das Gespräch mit Botschafter Sergej Netschajew habe am Montag vormittag stattgefunden, sagte eine Ministeriumssprecherin vor Journalisten. »Seit vielen Jahren beobachten wir bösartige Cyberaktivitäten aus Russland gegen Deutschland, gegen die Mitgliedstaaten der EU sowie auch internationale Partner«, sagte sie. Im Onlinedienst X nannte das Auswärtige Amt die angeblichen Cyberangriffe »inakzeptabel«. Im Gespräch mit dem Botschafter habe die Bundesregierung ihre »Haltung noch einmal verdeutlicht«. (AFP/jW)