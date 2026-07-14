Pistorius reaktiviert Fürstenfeldbruck

Wittmund. Zur Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten für die Luftwaffe reaktiviert die Bundeswehr den Standort Fürstenfeldbruck in Bayern. Dies sei eine »wichtige und richtungweisende Entscheidung, gerade auch mit Blick auf den neuen Wehrdienst«, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag bei einem Truppenbesuch im niedersächsischen Wittmund. Damit werde ein alter Standort der Luftwaffe wieder in Betrieb genommen. Mit der Entscheidung für Fürstenfeldbruck gehe die Bundeswehr »einen weiteren Schritt für den kontinuierlichen Aufwuchs der Streitkräfte«, erklärte das Bundesverteidigungsministerium. (AFP/jW)