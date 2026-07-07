Regelhüter des Tages: Gianni Infantino

Tatsachenentscheidung. Ein Wort, so sperrig wie wesentlich das Prinzip darin. Was immer der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet, es wird Tatsache. Wie auch die Spieler kann er Fehler machen, beides ist Teil einer nachträglich nicht mehr zu lösenden Ereigniskette, jeder Pfiff oder Nichtpfiff hat Folgen im Verlauf der Partie. Das Prinzip wird allerdings auch über die Ereigniskette des Spiels hinaus angewendet, und das hat, gerade wenn man es ernst nimmt, eigentlich keinen Sinn. Die Regel 66.4 des Diszplinarkatalogs der FIFA, nach der jeder Platzverweis eine Sperre von mindestens einem Spiel nach sich ziehen muss, ließe sich problemlos ändern. Liegt eine Fehlentscheidung vor, kann wenigstens die Sperre ohne weitere Folgen annulliert werden.

Doch wozu braucht man Regeln, wenn man selbst regeln kann? Infantino folgt dem Stil Trumps, passenderweise nach einem Anruf von Trump. Die Sperre des im Sechzehntelfinale beim Spiel gegen Bosnien-Herzegowina vom Platz gestellten US-Stürmers Folarin Balogun wurde kurz vor dem Achtelfinale der US-Auswahl gegen Belgien aufgehoben. Nach Medienberichten ging dem ein Telefonat zwischen Infantino und Trump voraus. Die beiden werden kaum übers Wetter gesprochen haben.

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Never chase reality, lautet der offizielle Slogan der US-Mannschaft. Unfreiwillig komisch ist das nur auf dem Papier. Ausdruck der einfältigsten Ideologie des Erdballs, die nicht zuletzt im American Dream Ausdruck findet: Du kannst alles erreichen, wenn du bloß willst. Naiv ist hier aber nur ein anderes Wort für zynisch. Wer einen Präsidenten im Rucksack hat, der zur Not Wirklichkeit schafft, braucht sich um Wirklichkeit nicht kümmern. Ob Trump Infantino ein Wochenende in Mar-a-Lago angeboten, Strafzölle in Aussicht gestellt oder gleich mit der Bombardierung Zürichs gedroht hat, das Kunststück, jenes Prinzip der Tatsachenentscheidung mit einer Tatsachenentscheidung aufgehoben zu haben, hat zumindest Unterhaltungswert.