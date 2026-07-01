Bayer lagert US-Glyphosatgeschäft aus

St. Louis. Der deutsche Chemiekonzern Bayer lagert sein US-Geschäft mit dem viel kritisierten Unkrautvernichter Glyphosat in ein eigenes Unternehmen mit Namen Ruveon aus. Ziel sei es, das Geschäft »optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Marktes auszurichten«, teilte Bayer in Leverkusen mit. Ruveon solle sich auf alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts konzentrieren – von Preisgestaltung bis hin zu Produktion und Logistik. Das Unternehmen habe seinen Sitz in St. Louis, Missouri, und bleibe Teil von Bayer. Inmitten einer seit Jahren andauernden Klagewelle gegen Bayer erzielte der Konzern vergangene Woche einen wichtigen Erfolg: Das Oberste Gericht der USA urteilte, dass Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden könne. (dpa/jW)