USA: Keine USMCA-Verlängerung

Washington. Die US-Regierung hat eine Verlängerung des Freihandelsabkommens USMCA mit Mexiko und Kanada in seiner gegenwärtigen Form abgelehnt. Das teilte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am ‌Mittwoch mit. Die Regierung in Washington strebt Änderungen an, um nach ‌eigenen Angaben Arbeitsplätze in der Industrie in die USA zurückzuholen und Handelsdefizite abzubauen. Der Pakt bleibe trotzdem für weitere zehn Jahre in ‌Kraft und werde jährlich überprüft. (Reuters/jW)