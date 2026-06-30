Rumänischer Neonazi festgenommen

Karlsruhe. In Baden-Württemberg ist am Dienstag ein junger Rumäne festgenommen worden, der von Deutschland aus versucht haben soll, den rumänischen Staat zu bekämpfen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe versuchte er, eine »rechtsextremistische« Gruppe zu gründen, die in Rumänien einen »Krieg des Terrors« entfachen sollte, um eine faschistische Diktatur zu errichten.

Dazu soll der Festgenommene zwei Kanäle in einem Messengerdienst betrieben haben, die sich vor allem an junge Rumänen gerichtet hätten. Er habe dort unter anderem zu Morden und zu Brandanschlägen auf Migranten aufgerufen und Anleitungen zur Herstellung von Gift, Bomben und Molotowcocktails veröffentlicht. Im Tatzeitraum sei er teils noch Heranwachsender gewesen, also unter 21 Jahren alt, erklärte die Bundesanwaltschaft. (AFP/jW)