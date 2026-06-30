Bahn muss Strecken für Konkurrenz öffnen

Berlin. Die Deutsche Bahn muss Konkurrenzunternehmen im Fernverkehr künftig mindestens ein Viertel der Kapazitäten auf hochbelasteten Strecken überlassen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesnetzagentur hervor, über den die Behörde am Dienstag informierte. Damit entspricht die Behörde einer zentralen Forderung des privaten italienischen Zugunternehmens Italo, das für 2028 den Markteintritt in Deutschland plant. Für Bahnkunden bedeute »Wettbewerb bessere Qualität und niedrigere Preise«, behauptete Behördenpräsident Klaus Müller. »Wenn Italo der Deutschen ‌Bahn einige der Hauptstrecken abnimmt, fehlt dieses Geld, und das ganze Fernverkehrssystem gerät ins Wanken«, warnte Eisenbahngewerkschaftschef Martin Burkert jüngst. (dpa/Reuters/jW)