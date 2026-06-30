Tankrabatt läuft an diesem Mittwoch aus

München. Mit diesem Mittwoch ist der Tankrabatt abgelaufen. Um Mitternacht sollte die seit Anfang Mai geltende Steuersenkung für Benzin und Diesel um 16,7 Cent pro Liter nicht mehr gelten. Tankstellen waren nie dazu verpflichtet, die dadurch erwirtschafteten Gewinne an die Bevölkerung weiterzureichen, und taten dies auch nicht. Zur Mittagszeit, wenn Preisanhebungen während des Rabattzeitraums erlaubt waren, hoben Tankstellen die Preise für Diesel am Dienstag bundesweit um durchschnittlich 24 Cent pro Liter an. Für E10 waren es laut Mitteilung des ADAC 20,3 Cent. Beide Kraftstoffe wurden allerdings in den vergangenen Tagen insgesamt sechsmal verteuert. (dpa/jW)