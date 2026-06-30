CDU-Landespolitiker wechselt zur AfD

Schwerin. Weniger als drei Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wechselt der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Diener in die AfD-Fraktion. Die Fraktionsmitglieder beschlossen seine Aufnahme in ihrer Sitzung am Dienstag nachmittag laut einer Mitteilung einstimmig. Damit ist die Rechtsaußenpartei als zweitstärkste Kraft mit 14 Sitzen im Schweriner Landtag vertreten. »Er ist fachlich und menschlich eine große Bereicherung für uns«, sagte AfD-Fraktionschef Enrico Schult der Mitteilung zufolge. Diener sagte demnach: »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.« Schon vor einem Monat war er aus der CDU-Fraktion ausgetreten und seither fraktionslos. (dpa/jW)