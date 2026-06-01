Nachschlag: Abbitte, bitte
→ Interview. Do., 6.50 Uhr, DLF
Es waren doch nur zwei Stunden, sagt die Bahn. Am späten Dienstagabend kam es zu einem Ausfall des bahninternen Funksystems. Bundesweit standen alle Züge still. Beim »Tausch einer technischen Komponente« sei es zu einem Absturz des Systems gekommen, wobei bis dato unklar ist, ob der Fehler hard- oder softwareseitig zu verorten ist. Für Detlef Neuß, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands »Pro Bahn«, sind das keine überraschenden Nachrichten, basiert doch das digitale Funksystem GSM-R auf einem Mobilfunk-2G-Standard, ist also völlig veraltet. Verwundert zeigt er sich vor allem darüber, dass auch die Rückfallebene, also der Zugriff auf das öffentliche Mobilfunknetz, nicht funktioniert hat. Was Neuß fordert, ist nun vor allem eine Entschuldigung bei den Fahrgästen. Ansonsten klingt er bezüglich des »Schrotthaufens« Deutsche Bahn AG, die zu 100 Prozent dem Staat gehört, wenig hoffnungsvoll. Fazit: »Mit diesem System geht es nicht mehr.« Das Schlimme: Sollten in Zukunft die Privaten übernehmen, dürfte es noch schlimmer kommen. (row)
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!