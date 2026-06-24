Wadephul für Zahlungen an polnische Nazi-Opfer

Berlin. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich für Entschädigungszahlungen an noch lebende polnische Nazi-Opfer ausgesprochen. Er habe die »Hoffnung, dass wir in diesem Jahr noch zu Ergebnissen kommen«, sagte Wadephul am Mittwoch dem staatlich finanzierten Auslandssender Deutsche Welle und dem polnischen Sender TVP. Wadephul wolle die Zahlungen in den Beratungen zum Bundeshaushalt 2027 berücksichtigen. Die Zahl der noch lebenden Opfer in Polen wird auf rund 50.000 geschätzt. (AFP/jW)