»Patrioten« sollen EU-Gelder zurückzahlen

Brüssel. Die Rechtsaußenfraktion »Patrioten für Europa« muss rund 277.000 Euro EU-Gelder zurückzahlen. Das hat das EU-Parlament entschieden, wie das Springermedium Politico am Montag online berichtete. Die Summe soll die Fraktion unter dem Vorsitz von Jordan Bardella, Parteichef des französischen Rassemblement National (RN), im Jahr 2024 missbräuchlich verwendet haben, wie aus einem vertraulichen Bericht hervorgehe. Eine Prüfung der Finanzabteilung des Parlaments habe demnach ergeben, dass die Fraktion unzulässige Spenden geleistet, gegen Vergabevorschriften verstoßen und Aufträge im Rahmen unregelmäßiger Verfahren vergeben haben soll – letzteres vor allem für Dienstleistungen zugunsten des RN. (jW)