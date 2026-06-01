Nachschlag: Profis
→ Hercules. Fr., 16.45 Uhr, Sky Cinema Highlights
Dwayne Johnsons Herkules ist der abgekämpfte Chef einer Söldnertruppe aus eindrucksvollen Freaks (Superprofis, Superhelden, Superskeptiker). Man wartet auf den nächstbesten Auftraggeber. Ein lokaler Tyrann mit Expansionsplänen bietet sich an, im Hintergrund zieht ein altbekannter Tyrann – Eurystheus – die Fäden. Die Vertragsverhandlungen für die kommende Kriegssaison werden davon begünstigt, dass Herkules bereits von seinem Mythos begleitet wird, obgleich man diesen bekrittelt: Hat er wirklich die ganze Kuhscheiße allein geschippt und im Suff die eigene Familie gemeuchelt? Ja, glauben die Griechen an ihre Mythen? »Das Wesen eines Mythos besteht nicht darin, dass alle ihn kennen, sondern dass man glaubt, er sei allen bekannt, und er sei würdig, es zu sein, deshalb kannte man ihn im allgemeinen auch nicht« (Paul Veyne). So geht es weniger um den Bekanntheitsgrad der Mythen, sondern darum, für welche Werbekampagne des Weltgeistes sie im jeweiligen Augenblick eingewechselt werden (sonst fielen ja auch die vielen Sportübertragungen im TV ziemlich uninteressant aus). (aha)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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