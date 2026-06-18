EU: Giftige Kosmetik länger auf dem Markt

Brüssel. Vertreter des Europäischen Parlaments und Rats haben sich in der Nacht zum Mittwoch darauf verständigt, dass Kosmetika mit gefährlichen Chemikalien künftig länger auf dem Markt bleiben dürfen. Damit Hersteller sich Verboten langsamer anpassen müssen, sollen Produkte länger als eineinhalb Jahre weiter vertrieben werden können. Das könnte zu »vermeidbaren Gesundheitsrisiken« führen, kritisierte die Verbraucherorganisation Beuc am Mittwoch. Die EU-Kommission hatte sogar vorgeschlagen, Stoffe, die nur beim Einatmen oder Verschlucken schädlich wirken, gar nicht zu verbieten. (AFP/jW)