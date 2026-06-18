Streik für Rundfunkgebühren

Prag. Gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren und die damit verbundenen Kürzungen regt sich in Tschechien Protest. Vertreter der Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖR) kündigten in Prag für Montag einen Streik an. Das Kabinett von Ministerpräsident Andrej Babiš hatte am Montag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Abschaffung der bisherigen Rundfunkgebühren vorsieht. Der ÖR soll künftig direkt aus dem staatlichen Haushalt finanziert werden. Verbunden ist die Änderung mit Mittelkürzungen.(dpa/jW)