Emissionshandel: Konzerne machen Druck

Frankfurt am Main. Rund 40 Industriekonzerne machen mit einem Brief an die EU-Spitze Druck, den europäischen Emissionshandel aufzuweichen. Im Sommer steht eine Revision des Emissionshandels an, die EU-Kommission will im Juli Vorschläge vorlegen. Wenn das bestehende System fortgesetzt werde, werde es zu einer Verlagerung von Produktion und zu Werksschließungen kommen, heißt es in dem Schreiben an EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aus dem dpa am Mittwoch zitierte. Zu den Unterzeichnern gehören die Chemiekonzerne BASF, Evonik und Covestro sowie die Stahlkonzerne Thyssen-Krupp und Arcelor-Mittal.(dpa/jW)