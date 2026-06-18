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Emissionshandel: Konzerne machen Druck

Frankfurt am Main. Rund 40 Industriekonzerne machen mit einem Brief an die EU-Spitze Druck, den europäischen Emissionshandel aufzuweichen. Im Sommer steht eine Revision des Emissionshandels an, die EU-Kommission will im Juli Vorschläge vorlegen. Wenn das bestehende System fortgesetzt werde, werde es zu einer Verlagerung von Produktion und zu Werksschließungen kommen, heißt es in dem Schreiben an EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, aus dem dpa am Mittwoch zitierte. Zu den Unterzeichnern gehören die Chemiekonzerne BASF, Evonik und Covestro sowie die Stahlkonzerne Thyssen-Krupp und Arcelor-Mittal.(dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 18.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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