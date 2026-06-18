Milliardenauftrag für Rostocker Neptun-Werft

Rostock. Für den Transport des von Offshorewindparks produzierten Stroms ist der Bau großer Konverterplattformen notwendig. Einen milliardenschweren entsprechenden Großauftrag hat die Rostocker Neptun-Werft vom Netzbetreiber 50 Hertz erhalten, wie am Mittwoch bekannt wurde. 50 Hertz zufolge sollen nun zum ersten Mal Offshorekonverterplattformen des neuen Zwei-Gigawatt-Standards überwiegend in der BRD gebaut werden. Auch der Konzern Siemens Energy ist an dem Projekt beteiligt. Das Anbindungsprojekt soll aus einer Plattform auf dem Meer und einer Station an Land bestehen. Politiker und Gewerkschafter begrüßten den Auftrag. (AFP/jW)