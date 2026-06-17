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Atommüll aus Sellafield erreicht BRD

Brokdorf. Der letzte Transport mit radioaktiven Abfällen aus der Aufarbeitungsanlage Sellafield in Britannien hat die BRD erreicht. Wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) mitteilte, traf das Schiff mit den letzten sieben Castor-Behältern aus der Wiederaufbereitung am Dienstag morgen in Brunsbüttel ein. Die Behälter sollen voraussichtlich am Mittwoch in das Zwischenlager des stillgelegten Kernkraftwerks Brokdorf (Kreis Steinburg) an der Elbe transportiert werden. Die genaue Route ist geheim. Dort befinden sich bereits 76 Atommüllbehälter. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 17.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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