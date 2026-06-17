Bund lehnt Angebot von Unicredit ab

Frankfurt am Main. Der deutsche Staat hat der laufenden Übernahmeofferte der italienischen Unicredit für die Commerzbank eine Absage erteilt. »Eine Annahme des Angebots kam bereits wirtschaftlich nicht in Frage, da das Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf den aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie enthält«, teilte die Finanzagentur des Bundes in Frankfurt am Main am Dienstag mit. Zugleich wandte sich der Bund, der als zweitgrößter Aktionär der Commerzbank rund 12 Prozent der Anteile hält, erneut gegen eine Übernahme der zweitgrößten deutschen Privatbank durch Unicredit. (dpa/jW)