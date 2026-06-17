Schnelle Ausbreitung von Ebola im Kongo

Kinshasa. Die kongolesischen Gesundheitsbehörden melden einen starken Anstieg der bestätigten Ebolafälle im Nordosten des Landes. Innerhalb von 24 Stunden sei die Zahl der Fälle um 72 auf insgesamt 782 gestiegen, berichtete das Informationsministerium des zweitgrößten afrikanischen Landes am Montag. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um 32 auf 181. Da sich die Angaben auf den 13. Juni beziehen, dürfte die tatsächliche Zahl höher sein. »Niemand kennt das wahre Ausmaß oder die genauen Ausbreitungsorte«, sagte Katy While, Notfallkoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation Save the Children teilte mit, die Epidemie sei längst nicht mehr nur eine Gesundheitskrise, sondern entwickle sich zu einer gesellschaftlichen Krise. Viele Familien hätten nicht mehr genug zu essen. (dpa/jW)