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Bayern: Versuchte Brandstiftung an KZ-Gedenkstätte

Hersbruck. Unbekannte haben scheinbar versucht, an der KZ-Gedenkstätte im bayerischen Hersbruck Feuer zu legen. Am Montag wurden an dem Gebäude Rußspuren sowie im näheren Umfeld Gegenstände, mit denen offenbar Feuer gelegt werden sollte, entdeckt, wie die Polizei am Dienstag öffentlich machte. Polizisten fanden an einer nahegelegenen Therme sowie auf einer Straße zudem Graffiti mit Nazibezug. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 17.06.2026, Seite 4, Inland
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