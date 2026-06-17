Millionenlücke beim »Tankrabatt«

Bonn. Der bald auslaufende »Tankrabatt« ist nach Ansicht der Monopolkommission »nicht vollständig« bei den Verbrauchern angekommen. In einer ersten Bilanz vom Dienstag überschlägt das Gremium, dass von den insgesamt 1,6 Milliarden Euro der Steuersenkung 100 bis 200 Millionen nicht an die Kunden weitergegeben wurden. Die Zahlen seien dabei noch konservativ geschätzt. Besonders im Süden der BRD habe sich die Subvention weniger auf die Tankstellenpreise niedergeschlagen. (dpa/jW)