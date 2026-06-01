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Tier im Staatsdienst

Auf einen Blick

Foto: Christoph Reichwein/dpa

Ein Drogenspürhund des Justizvollzugs von Nordrhein-Westfalen wird auf das Erschnüffeln von neuen psychoaktiven Stoffen trainiert (Schalksmühle, 16.06.2026)

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Erschienen in der Ausgabe vom 17.06.2026, Seite 2, Inland
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