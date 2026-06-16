Zum Inhalt der Seite

US-Sperre für KI-Software

Berlin/Brüssel. Die Blockade einer Hochleistungssoftware mit sogenannter künstlicher Intelligenz durch die US-Regierung hat in der Digitalbranche Besorgnis hervorgerufen. BRD und EU seien beim Zugang zu den stärksten KI-Modellen vom Wohlwollen der US-Regierung abhängig, sagte Bitkom-Chef Ralf Wintergerst am Montag. Anthropic hatte am Sonnabend nach einer Anordnung der US-Regierung den Zugang zu seiner neuen Topsoftware mit künstlicher Intelligenz blockiert. Regierungsbehörden veranlassten, den Zugang aller Ausländer zu Fable 5 und Mythos 5 zu unterbinden, teilte das Unternehmen mit. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 16.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen