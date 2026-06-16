US-Sperre für KI-Software

Berlin/Brüssel. Die Blockade einer Hochleistungssoftware mit sogenannter künstlicher Intelligenz durch die US-Regierung hat in der Digitalbranche Besorgnis hervorgerufen. BRD und EU seien beim Zugang zu den stärksten KI-Modellen vom Wohlwollen der US-Regierung abhängig, sagte Bitkom-Chef Ralf Wintergerst am Montag. Anthropic hatte am Sonnabend nach einer Anordnung der US-Regierung den Zugang zu seiner neuen Topsoftware mit künstlicher Intelligenz blockiert. Regierungsbehörden veranlassten, den Zugang aller Ausländer zu Fable 5 und Mythos 5 zu unterbinden, teilte das Unternehmen mit. (dpa/jW)